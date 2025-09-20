Два человека погибли в ДТП на трассе в Рязанской области

ДТП произошло на 334-м километре трассы М-5 «Урал». По предварительным данным прокуратуры, столкнулись две легковушки и грузовой автомобиль. В результате ДТП погибли два человека. Также есть пострадавший. На место происшествия выезжала исполняющая обязанности прокурора Путятинского района Наталья Агапкина. Правоохранительными органами организована процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры.