ЦБ не исключил снижения ключевой ставки до однозначного значения в 2026 году

ЦБ не исключил, что к концу 2026 года значение ключевой ставки может достичь однозначного показателя. Об этом в субботу, 20 сентября, сообщило ТАСС со ссылкой на заявление советника председателя регулятора Кирилла Тремасова.

Он также отметил, что на 2026 год прогноз среднегодового значения ключевой ставки составляет 12-13%.