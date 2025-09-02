Жители Скопина возмутились демонтажом бордюров вдоль дороги

Снимки сделаны на улице Фабричной возле дома № 2/7. На них видно, как трое мужчин извлекают бордюрный камень. «Государство в 2010 году выделило деньги на бордюры, а сейчас они, видите ли, им помешали. И они еще утверждают, что им разрешили. Интересно знать, кто им разрешил и сколько они заплатили?», — говорится в посте. Сия картина происходит на Фабричной у дома 2/7