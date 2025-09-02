Рязань
ВТБ рассказал про опеку над семьей исчезающих леопардов

Специалисты выездного сервиса в среднем проходят пешком и проезжают от 15 до 60 км в день, чтобы обслужить до 15 клиентов. Такое же расстояние могут преодолевать дальневосточные леопарды. Такой любопытной статистикой поделился ВТБ в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

В удаленных районах Дальнего Востока маршруты специалистов выездного канала достигают 150 км. Для перемещения они используют все виды транспорта — автомобили, общественный транспорт, велосипеды, самокаты и даже авиаперелеты. Благодаря такой логистике сотрудники банка доставляют финансовые продукты в некоторых больших городах региона за 1 час, а в самые отдаленные пункты — до 5 дней.

Леопарды также способны ежедневно преодолевать большие расстояния. В среднем их ежедневный маршрут составляет 15 км в день. Однако в 2023 году камера в национальном парке «Земля леопарда» зафиксировала рекордный дневной переход леопарда Герды — 56 км. При этом хищник может развивать скорость до 60 км/ч и прыгать на 5,7 м в длину.

ВТБ — участник программы «Хранители леопарда» дирекции заповедников «Земля леопарда». Банк опекает семью больших кошек: маму и ее троих котят. Ранее в социальных медиа выбрали имя главе кошачьего семейства, ее сыну и дочери — Герда, Феникс и Сиерра. Третьего котенка назовут, когда станет известен его пол. Банк в преддверии ВЭФ запускает имиджевую кампанию «Время быть заметным», чтобы привлечь внимание к возвращению исчезающих видов на карту будущего. В России осталось около 120 дальневосточных леопардов — самых редких больших кошек планеты.

Фото: национальный парк «Земля леопарда».