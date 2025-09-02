ВС РФ начали создавать зону безопасности в Днепропетровской области
Российские войска, после освобождения южной части ДНР, улучшают свои позиции в Днепропетровской области. Пушилин также добавил, что ВСУ безуспешно пытаются контратаковать к западу от Красноармейска.
ВС РФ начали создавать зону безопасности в Днепропетровской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу ДНР Дениса Пушилина.
По его словам, российские войска, после освобождения южной части ДНР, улучшают свои позиции в Днепропетровской области.
Пушилин также добавил, что ВСУ безуспешно пытаются контратаковать к западу от Красноармейска.