Врач рассказала рязанцам, как провести детокс организма после лета

Врач рассказала рязанцам, как провести детокс организма после лета. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на терапевта Ирину Тюрину.

По ее словам, осенью в рацион стоит включить тыквенные семечки и масло тыквы.

Она посоветовала есть простые блюда, приготовленные на пару или в духовке, чтобы дать пищеварительной системе «отдохнуть» от излишеств. Врач призвала отказаться от употребления речной рыбы, потому что это может повысить риск заражения паразитами при недостаточной термической обработке продукта.

Тюрина предупредила, что чрезмерное потребление фруктов может привести к избыточному поступлению фруктозы и сахарозы, что создает дополнительную нагрузку на поджелудочную железу и печень.

Для мягкого запуска процесса восстановления она также рекомендовала пить не менее 30 мл чистой питьевой воды на каждый килограмм веса взрослого человека в сутки.