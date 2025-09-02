В серьезном ДТП на улице Кальной в Рязани пострадал двухлетний ребенок
Авария случилась 1 сентября, примерно в 16:30, напротив дома № 9 по улице Кальной. По предварительной информации полиции, столкнулись «Ниссан Кашкай» под управлением 33-летней рязанки и «Лада Веста», за рулем которой был 38-летний местный житель. В ДТП пострадал двухлетний пассажир иномарки. Ему оказали медпомощь. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что легковушки после аварии получили механические повреждения.