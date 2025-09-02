В Рыбном запустили автоматизированный пост для диагностики вагонов

На сортировочной станции Московской железной дороги в Рыбном, Рязанская область, заработал новый автоматизированный пост для приема и диагностики грузовых вагонов. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

Установили четыре металлические рамки, которые оснащены современными датчиками и камерами. Эти устройства помогают собирать информацию о состоянии вагонов и грузов, включая их размеры и правильность размещения.

После того как вагон проходит через рамки, создается его 3D-модель, которая отправляется операторам для проверки. Осмотр происходит автоматически, и специалисты вмешиваются только в случае выявления проблем. Новая система также позволяет отслеживать «историю» вагонов и предсказывать возможные неисправности.

Внедрение этих технологий поможет автоматизировать множество операций по обслуживанию и осмотру, что сократит время обработки поездов и повысит безопасность перевозок.