В Рязанском районе поймали пособницу телефонных мошенников

В Рязанском районе поймали пособницу телефонных мошенников. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В августе неизвестный позвонил 75-летней рязанке, представился правоохранителем и под предлогом потери накоплений убедил ее поместить деньги на «безопасный счет». Пенсионерка собрала 400 тысяч рублей и передала приехавшему к ней домой мужчине-курьеру. Вскоре женщина осознала обман и обратилась в полицию.

Оперативники нашли таксиста, который привез к жертве гостя. Он рассказал, что передал пакет женщине. Получательницу нашли и задержали.

Ей оказалась 34-летняя жительница Рязанского района. Злоумышленница призналась, что нашла в мессенджере подработку в качестве дроп-курьера по сбору денег. Похищенные у пенсионерки средства она за процент перевела на счет кураторов.

Расследование уголовного дела продолжается.