В Рязанской области узаконят более 50 видов ремесел

В Рязанской области узаконят ремесленников и занесут в перечень виды их товаров. Соответствующий законопроект опубликован на сайте правительства региона.
Согласно документам, ремесленная деятельность включает производство изделий утилитарного и декоративного назначения с использованием традиционных технологий и навыков, характерных для народных художественных промыслов.
В рамках закона выделены основные категории ремесленников — мастера и подмастерья, а также определены виды продукции, создаваемой ремесленниками.
Так, закон определяет следующие виды ремесел: лоскутное шитье, валяние из шерсти, производство аксессуаров одежды из кожи, производство одежды из фетра или нетканых материалов, деревянное зодчество, резьба по кости, производство бумажных сувениров, стеклодувное дело, художественная обработка металлов, кузнечное дело, обработка металлов и нанесение покрытий, изготовление игр, игрушек, сувениров, народных игрушек и другие. Всего представлено более 50 видов ремесел.