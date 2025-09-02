Рязань
В Рязанской области стартовал дополнительный период сдачи ОГЭ
В Рязанской области стартовал дополнительный период сдачи ОГЭ. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

Дополнительный период начался 2 сентября с экзамена по математике. 5 сентября пройдет ОГЭ по русскому языку, 9 сентября — по истории, биологии, физике и географии, 12 — по обществознанию, информатике, литературе, химии и иностранным языкам. С 17 по 23 сентября предусмотрены резервные дни.

Дополнительный период организован для тех, кто не прошел государственную итоговую аттестацию девятиклассников в основной период и не получил аттестат. Необходимо сдать экзамен по обязательным дисциплинам — русскому языку и математике, а также двум предметам по выбору.

Для сдачи ОГЭ в дополнительный период зарегистрировано более 400 человек. Больше всего участников планируют сдавать математику, русский язык, географию, обществознание и информатику.

Всего создано семь пунктов проведения экзаменов, в которых задействовано 164 специалиста. Мониторинг будут вести восемь общественных наблюдателей.