В Рязанской области случился пожар
Пожар на улице Колотырка в селе Новое Еголдаево Ряжского района случился 1 сентября. Примерно в 23:20 25-летняя жительница сообщила о случившемся в ПСЧ-29. Горело кирпичное подсобное помещение общей площадью 60 квадратных метров. Пожар тушили четверо спасателей и одна автоцистерна. Отмечается, что в сарае держали кур, хранили инвентарь и садовые инструменты. Птицу и имущество уберегли от огня. Постройка повреждена огнем по всей площади. Крыша полностью сгорела.
В Рязанской области случился пожар. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Пожар на улице Колотырка в селе Новое Еголдаево Ряжского района случился 1 сентября. Примерно в 23:20 25-летняя жительница сообщила о случившемся в ПСЧ-29.
Горело кирпичное подсобное помещение общей площадью 60 квадратных метров. Пожар тушили четверо спасателей и одна автоцистерна.
Отмечается, что в сарае держали кур, хранили инвентарь и садовые инструменты. Птицу и имущество уберегли от огня.
Постройка повреждена огнем по всей площади. Крыша полностью сгорела.