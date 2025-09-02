В Рязанской области изменили порядок наследования для родственников бойцов СВО

В Рязанской области изменили порядок наследования для родственников участников специальной военной операции. По сообщению пресс‑службы правительства региона, теперь наследники погибших военнослужащих могут получать наследство без обращения в суд, даже если пропустили установленный срок. По новым правилам шестимесячный срок для принятия наследства будет отсчитываться не только с даты смерти, но и с момента занесения сведений о смерти в реестр ЗАГС. Это положение применяется в случаях, когда точная дата гибели участника СВО неизвестна или существенно отличается от даты, указанной в справке о смерти. Также изменения касаются не только участников СВО, но и тех, кто отражал вооруженные нападения в приграничных зонах, а также граждан, находившихся в зонах боевых действий.

