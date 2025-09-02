В Рязани за три года нашли трех доноров костного мозга

Рязань
За три года отдел комплектования донорских кадров Рязанской областной станции переливания крови нашёл трёх доноров костного мозга, сообщила ГТРК «Ока». Трансплантация стволовых клеток часто — единственный шанс на выздоровление при тяжёлых заболеваниях. Добровольцы регистрируются, проходят медосмотр, заполняют анкету и проходят типирование (определение генотипа). Попав в регистр, они становятся потенциальными донорами — шанс совпадения около 1%. При совпадении проводится дополнительное обследование и только потом донация, пояснила заведующая отдела Марина Фолина. Среди добровольцев — студентка РязГМУ Анастасия Быкова, регулярно сдающая по 450 мл крови: «Хочется понимать, что кто‑то получит помощь и сможет спастись».

В отделе комплектования донорских кадров Рязанской областной станции переливания крови за три года нашли трех доноров костного мозга. Об этом рассказали в сюжете ГТРК «Ока».

Отмечается, что трансплантация стволовых клеток для большинства пациентов с тяжелыми диагнозами является единственным способом излечиться.

В сюжете рассказали, что добровольцы проходят регистрацию, проверку здоровья у врачей, заполнение анкеты и процедуру типирования (определение генотипа по крови).

«Они попадут в регистр, который является своего рода поисковиком для врачей, которые будут искать для больного подходящего донора. Неизвестно, совпадут ли они когда-нибудь с кем-то, вероятность всего 1%. Если совпадут, только после этого, после определенного обследования, будет осуществляться донация», — сообщила заведующая отделом комплектования донорских кадров Марина Фолина.

В рядах добровольцев состоит и студентка Рязанского государственного медицинского университета имени Павлова Анастасия Быкова. Она уже имеет небольшой стаж и традиционно сдает по 450 миллилитров крови.

«Слава Богу близким и друзьям такая помощь не была необходима, но просто хочется понимать, что кто-то получит помощь, сможет спастись», — поделилась Анастасия Быкова.

Фото: кадры из сюжета ГТРК «Ока»