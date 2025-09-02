В Рязани за три года нашли трех доноров костного мозга

В отделе комплектования донорских кадров Рязанской областной станции переливания крови за три года нашли трех доноров костного мозга. Об этом рассказали в сюжете ГТРК «Ока».
Отмечается, что трансплантация стволовых клеток для большинства пациентов с тяжелыми диагнозами является единственным способом излечиться.
В сюжете рассказали, что добровольцы проходят регистрацию, проверку здоровья у врачей, заполнение анкеты и процедуру типирования (определение генотипа по крови).
«Они попадут в регистр, который является своего рода поисковиком для врачей, которые будут искать для больного подходящего донора. Неизвестно, совпадут ли они когда-нибудь с кем-то, вероятность всего 1%. Если совпадут, только после этого, после определенного обследования, будет осуществляться донация», — сообщила заведующая отделом комплектования донорских кадров Марина Фолина.
В рядах добровольцев состоит и студентка Рязанского государственного медицинского университета имени Павлова Анастасия Быкова. Она уже имеет небольшой стаж и традиционно сдает по 450 миллилитров крови.
«Слава Богу близким и друзьям такая помощь не была необходима, но просто хочется понимать, что кто-то получит помощь, сможет спастись», — поделилась Анастасия Быкова.
Фото: кадры из сюжета ГТРК «Ока»