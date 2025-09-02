В Рязани в многоквартирном доме произошел пожар
Информация о пожаре на Михайловском шоссе поступила 1 сентября в 18:09. Горела квартира. Ее тушили 15 человек, пять единиц спецтехники. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Огнем повреждена квартира. Пострадавших нет.
В Рязани в многоквартирном доме произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
