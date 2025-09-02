В Рязани после реабилитации выпустили редкую самку ночницы Брандта

Отмечается, что пострадавшую летучую мышь нашли в начале августа в районе Южного промузла. «Поломали голову над определением немного. Выяснилось, что это самка ночницы Брандта (Myotis brandtii), не самый часто встречающийся у нас вид. В общем, все хорошо закончилось, мышь восстановилась и вернулась в естественную среду обитания в середине августа», — говорится в сообщении.