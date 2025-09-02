В Рязани поймали мигранта с поддельными документами
Полицейские проверили документы у 30-летнего уроженца среднеазиатской республики и усомнились в подлинности вида на жительство. Исследованием подтверждено, что документ не соответствует установленному образцу и является поддельным. Возбуждено уголовное дело.
В Рязани поймали мигранта с поддельными документами. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Полицейские проверили документы у 30-летнего уроженца среднеазиатской республики и усомнились в подлинности вида на жительство.
Исследованием подтверждено, что документ не соответствует установленному образцу и является поддельным.
Возбуждено уголовное дело.