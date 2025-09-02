В Рязани подвели итоги фестиваля креативных индустрий

В Рязани подвели итоги фестиваля креативных индустрий. Событие посвящено развитию и популяризации всех креативных индустрий региона. В этом году упор был сделан на народные художественные промыслы.

Мероприятия проходили 29 и 30 августа на Лыбедском бульваре и на Рязанской ВДНХ.

На первой площадке программа была представлена мастер-классами, активностями, маркетом локальных брендов, выступлением местных и приглашенных артистов с концертными программами и перформансами, театральными выступлениями, а также диджей-сетами. Для гостей работали три сцены. Финальным аккордом стало выступление хедлайнера — группы «Дискотека авария».

30 августа на Рязанской ВДНХ завершился чемпионат бариста «Кофейный патруль», где в течение дня проходила дегустация и народное голосование за лучшую кофейню страны из девяти отобранных. Победителем и, соответственно, чемпионом России стал столичный Rocket Coffee.

Параллельно на площадке проходила деловая программа ФКИ, организованная в рамках Фестиваля моды и культурного кода «От ремесла к подиуму» с выставками, мастер-классами, лекциями и симпозиумом.

Специальным гостем проекта стала Валентина Максимович — президент Российского университета традиционных художественных промыслов. Она рассказала, что рязанский филиал ВШНИ готовит новых мастеров, чьи работы уже известны далеко за пределами региона.

Кульминацией вечера стал гала-показ, где представили около 100 нарядов от российских, в том числе и рязанских дизайнеров, а также коллекция из Китая.

Завершил его выход моделей Российского университета промыслов — платья объединили 22 вида русских художественных ремесел и уже завоевали мировые подиумы.

За 2 дня фестивальные мероприятия посетили порядка 35 тысяч человек на двух площадках.

Фото: АНО ЦРКИ.