В Рязани обустроили новую платную парковку
Стоянка находится на улице Вокзальной, слева от Центрального агентства недвижимости. На ней уложили новый асфальт, установили пешеходное ограждение, дорожные знаки, нанесли разметку и благоустроили прилегающую территорию. Сервисы оплаты прошли проверку, началась фиксация нарушителей. В мэрии напомнили автомобилистам, что платные парковки работают в будни с 8:00 до 18:00.
В Рязани обустроили новую платную парковку. Об этом рассказала пресс-служба горадминистрации.
Стоянка находится на улице Вокзальной, слева от Центрального агентства недвижимости. На ней уложили новый асфальт, установили пешеходное ограждение, дорожные знаки, нанесли разметку и благоустроили прилегающую территорию.
Сервисы оплаты прошли проверку, началась фиксация нарушителей.
В мэрии напомнили автомобилистам, что платные парковки работают в будни с 8:00 до 18:00.