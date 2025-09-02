Рязань
В России могут ввести уголовную ответственность за продажу энергетиков детям
Останина также призвала регионы представить свои позиции по вопросу усиления наказания за неоднократную продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним.