В России могут ввести уголовную ответственность за продажу энергетиков детям

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина обратилась к главам российских регионов с призывом усилить уголовную ответственность за продажу энергетических напитков несовершеннолетним, пишет РИА Новости. В своем обращении Останина отметила, что действующее законодательство не предусматривает уголовного наказания за многократную продажу энергетиков детям, в то время как за продажу алкоголя и табака такая ответственность уже установлена. В связи с этим в Госдуме разработали законопроект, который направлен на устранение этого правового пробела. Депутат добавила, что законопроект уже получил поддержку Верховного суда и был направлен на отзыв в правительство РФ.

Останина также призвала регионы представить свои позиции по вопросу усиления наказания за неоднократную продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним.