В МВД перечислили пять правил для защиты от мошенников
Россиянам назвали пять правил, которые помогут защититься от аферистов: прервать разговор; сделать паузу, если услышали тревожное или заманчивое предложение, и перезвонить по официальному номеру; тренировать насмотренность, чтобы знать больше схем обмана; подключить антифрод-сервисы, активировать двухфакторную аутентификацию и обновлять приложения.
В МВД перечислили правила для защиты от мошенников. Об этом 2 сентября сообщили в Telegram-канале «Вестник Киберполиции».
Россиянам назвали пять правил, которые помогут защититься от аферистов:
- прерывать разговор;
- сделать паузу, если услышали тревожное или заманчивое предложение, и перезвонить по официальному номеру;
- тренировать насмотренность, чтобы знать больше схем обмана;
- подключить антифрод-сервисы, активировать двухфакторную аутентификацию и обновлять приложения.