В Госдуме предложили запретить артистам выступать в откровенных нарядах. Об этом пишет «Газета. ру».
С инициативой выступил депутат Виталий Милонов после того, как певица Глюкоза сменила свой имидж на более провокационный.
«Но то, во что превратилась эта певица сейчас — нет слов, чтобы выразить. Это грязь, разврат, выглядит она как самая настоящая проститутка на сцене. Это кощунство, и подобное нужно убирать с экранов и из соцсетей», — заявил парламентарий.