В Госдуме предложили выдавать гранты компаниям, которые не нанимают мигрантов

В России предложили финансовую поддержку компаниям, которые отказываются от использования труда мигрантов, пишет «Абзац». Депутат Госдумы Николай Новичков выступил с инициативой выделения грантов предприятиям, не нанимающим иностранных специалистов. Он отметил, что трудоустройство мигрантов косвенно способствует развитию экономики других стран и призвал Минэкономразвития рассмотреть возможность такой поддержки. По словам депутата, это поможет сохранить капитал в стране и поддержать экономический рост. Депутат предложил направить порядка 100 миллиардов рублей на эти цели, чтоб повысить заработную плату соотечественников и улучшить качество жизни в России.

