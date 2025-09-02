В Госдуме предложили повысить лимит на стоимость подарков для учителей и врачей

По мнению Нилова, действующее ограничение в три тысячи рублей на стоимость подарков фактически давно не соблюдается, поскольку цены на цветы, особенно в периоды повышенного спроса — к 1 сентября или на выпускные, значительно возрастают. Депутат предложил внести поправки в статью 575 ГК РФ. Для государственных и муниципальных служащих, по его мнению, ограничение в три тысячи рублей можно сохранить, а вот лимит на стоимость подарков для учителей и врачей нужно повысить.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил повысить лимит на стоимость подарков для учителей и врачей. Об этом он 2 сентября написал в своем Telegram-канале

По мнению Нилова, действующее ограничение в три тысячи рублей на стоимость подарков фактически давно не соблюдается, поскольку цены на цветы, особенно в периоды повышенного спроса — к 1 сентября или на выпускные, значительно возрастают.

Депутат предложил внести поправки в статью 575 ГК РФ. Для государственных и муниципальных служащих, по его мнению, ограничение в три тысячи рублей можно сохранить, а вот лимит на стоимость подарков для учителей и врачей нужно повысить.

Ранее россиянам напомнили, какие подарки не запрещено дарить учителям.