В Госдуме предложили бороться со школьной травлей через видеоигры

В Госдуме предложили запустить для школьников программу «Киберспорт против травли», пишет «Правмир» со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амира Хамитова. По его словам, киберспорт представляет собой не только соревнования, но и экосистему, формирующую у подростков навыки командной работы, стратегического мышления и самодисциплины. Хамитов отметил, что буллинг и кибербуллинг являются серьезными проблемами, с которыми сталкиваются дети в цифровом пространстве. Он считает, что через образовательные программы, мастер-классы и игровые турниры можно продемонстрировать, что интернет может быть безопасным и поддерживающим.

