В Екатеринбурге группа мужчин устроила драку на дороге
В Екатеринбурге группа мужчин устроила драку на дороге. Об этом сообщили в Telegram-канале «Плохие новости 18+".
Отмечается, что драку устроили уроженцы Таджикистана. Конфликт случился из-за того, что водитель якобы не уступил мужчинам дорогу.
По данным канала, несколько иностранцев напали на пострадавшего, нанося ему удары. Мужчину спасли прохожие, которые разняли участников конфликта.
Фото и видео взято из Telegram-канала «Плохие новости 18+"