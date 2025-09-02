Ушел из жизни известный сценарист фильмов ужасов Скотт Шпигель

На 68 году жизни скончался известный американский актер, режиссер, сценарист и продюсер Скотт Шпигель. Об этом сообщил 2 сентября режиссер Брюс Кэмпбелл в соцсети X* (раньше Twitter). «Это огромная личная потеря. Скотт Шпигель был большой частью моей молодости в Мичигане», — отметил Кэмпбелл. Шпигель родился в Мичигане в 1957 году и начал карьеру в 1969 году. Он был сопродюсером серии фильмов «Хостел» и стал режиссером третьей части. Также он работал над сиквелом «От заката до рассвета» и участвовал в создании многих лент Сэма Рэйми, включая «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», «Затащи меня в ад», «Человек тьмы» и первые два фильма о «Человеке-пауке». За свою карьеру Шпигель снялся и участвовал в создании более 60 кинопроектов.

* — социальная сеть заблокирована в РФ