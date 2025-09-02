Священник заявил о неумении россиян жить

По словам Владислава Берегового все больше прихожан обращаются к батюшками с бытовыми проблемами вместо психологов. Люди больше озабочены вопросами взаимоотношений с близкими и окружающими, чем духовным развитием. Он также подчеркнул, что многие не умеют строить гармоничные отношения из-за отсутствия должного воспитания и поддержки в семье и школе. «Люди не умеют жить. Их родители не научили, в школе не научили. У нас сейчас каждый первый — интроверт, каждый второй у нас с неврастенией», — сказал представитель РПЦ.

Священник заявил о неумении россиян жить. Об этом сообщает Telegram-канал «Радио Sputnik».

