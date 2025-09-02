Рязань
Итоги года
Публикации
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
3 242
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
4 243
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
28 августа 12:07
1 379
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
5 067
Сумма соглашений на льготное финансирование ИЖС в ВТБ составила 1,6 млрд

Сумма соглашений на льготное финансирование индивидуального жилищного строительства в ВТБ составила 1,6 миллиарда рублей. Об этом сообщил член правления банка Руслан Еременко в рамках ВЭФ-2025.

В среднем в России частный дом можно купить за восемь миллионов рублей, средняя сумма кредитного соглашения составляет 6,5 миллиона.

По данным банка, чаще всего в программе финансирование получают объекты в Ленинградской, Московской, Владимирской областях и Республике Башкортостан. Средняя площадь домов — около 100 квадратных метров, в основном они одноэтажные. Средний срок строительства дома — около девяти месяцев.

«Рынок индивидуального строительства демонстрирует рост, это отражается в увеличении числа заявок и объемов финансирования со стороны банков. Наша программа позволяет предоставить застройщику до 80% стоимости объекта с применением механизма эскроу, обеспечивая прозрачность и минимизировав риски для всех участников.

Такой подход полностью соответствует современным требованиям рынка и способствует развитию качественного и доступного жилья. Благодаря действию программы более 250 семей смогут улучшить жилищные условия. Учитывая высокий спрос, мы заинтересованы в расширении действия программы. Это будет способствовать дальнейшему развитию ИЖС и поддержке малого и среднего бизнеса в строительной отрасли», — отметил Руслан Еременко.

В августе 2024 года банк запустил пилотный проект в рамках программы ДОМ. РФ, которая позволяет возмещать недополученные доходы по кредитам, выданным подрядчикам на строительство ИЖС.