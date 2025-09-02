Суд в Рязани вынес приговор по делу о взятках на 2,2 миллиона рублей

В Рязани суд вынес обвинительный приговор по делу о коррупции, пишет пресс-служба СУ СК по региону. Бывший начальник отдела материально-технического снабжения одного из местных предприятий и генеральный директор коммерческой организации были признаны виновными в получении взяток и коммерческом подкупе. Суд установил, что с апреля 2019 года по апрель 2022 года начальник отдела получил более 2,2 миллиона рублей от представителей компаний за помощь в продлении договоров и беспрепятственной приемке товаров. Суд приговорил первого обвиняемого к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 2 миллиона рублей. Второй обвиняемый получил условный срок на 3 года и 6 месяцев и штраф в 600 тысяч рублей.

