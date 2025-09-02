Стали известны подробности возгорания грузовика в Рязанской области
ЧП случилось 1 сентября в Ряжске недалеко от улицы Рабочих. По предварительным данным, у полуприцепа Scmitz грузового тягача Dongfeng GX во время движения вспыхнуло левое заднее колесо. 57-летний водитель пытался потушить возгорание с помощью огнетушителя, ему на помощь до приезда пожарных пришли другие автомобилисты. Спасатели ликвидировали огонь. Причиной происшествия могли стать технические неполадки трущихся элементов колеса. Окончательные выводы будут сделаны после проверки.
Фото: Ряжский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Рязанской области.