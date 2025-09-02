Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 19
19°
Сбт, 20
15°
Вск, 21
22°
ЦБ USD 83.17 0.17 19/09
ЦБ EUR 98.98 0.68 19/09
Нал. USD 83.15 / 82.50 18/09 18:15
Нал. EUR 98.50 / 99.74 18/09 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
Вчера 15:23
443
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
817
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
3 482
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 639
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Стали известны подробности возгорания грузовика в Рязанской области
ЧП случилось 1 сентября в Ряжске недалеко от улицы Рабочих. По предварительным данным, у полуприцепа Scmitz грузового тягача Dongfeng GX во время движения вспыхнуло левое заднее колесо. 57-летний водитель пытался потушить возгорание с помощью огнетушителя, ему на помощь до приезда пожарных пришли другие автомобилисты. Спасатели ликвидировали огонь. Причиной происшествия могли стать технические неполадки трущихся элементов колеса. Окончательные выводы будут сделаны после проверки.

Стали известны подробности возгорания грузовика в Рязанской области. Об этом пишет ИД «Пресса».

ЧП случилось 1 сентября в Ряжске недалеко от улицы Рабочих. По предварительным данным, у полуприцепа Scmitz грузового тягача Dongfeng GX во время движения вспыхнуло левое заднее колесо. 57-летний водитель пытался потушить возгорание с помощью огнетушителя, ему на помощь до приезда пожарных пришли другие автомобилисты. Спасатели ликвидировали огонь.

Причиной происшествия могли стать технические неполадки трущихся элементов колеса. Окончательные выводы будут сделаны после проверки.

Фото: Ряжский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Рязанской области.