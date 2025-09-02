СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ провела пресс-конференцию «Миграция — срочно навести порядок!»

Во вторник, 2 сентября в Рязани в библиотеке имени Горького в Рязани прошла региональная пресс-конференция партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ «Миграция — срочно навести порядок!». Об этом сообщили в пресс-службе областного отделения.

Руководитель регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» Григорий Парсентьев отметил, что только 28% мигрантов приезжают в Россию, чтобы работать.

«Возникает вопрос — зачем едут остальные. При этом, 26% приезжающих мигрантов готовы защищать свои ценности с оружием в руках на территории РФ. Наш партийный проект „ Стоп мигрант/ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ “ — поможет обычным гражданам внести свой вклад в борьбу с незаконной миграцией.

Это телеграм-бот, с помощью которого просто и законно можно зафиксировать нарушение миграционного законодательства и довести его до реакции властей. С его помощью вы можете оперативно сообщить о любых нарушениях, связанных с незаконной миграцией: проживание мигранта без регистрации, нарушение общественного порядка, незаконная трудовая деятельность, угрозы и агрессивное поведение, „резиновые“ квартиры и так далее. Все обращения будут отработаны в оперативном порядке», — заявил депутат Григорий Парсентьев.

По его словам, целью национальной демографической политики должен быть естественный прирост населения, основанный на поощрении многодетности. Миграция не может считаться условием улучшения демографии, отметил Парсентьев.

Также на конференции озвучили предложения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ.

«Справедливая миграционная политика, обеспечивающая мир, стабильность и развитие российских граждан, общества и государства. Для этого государственная миграционная политика должна соответствовать следующим требованиям:

единственной целью миграционной политики Российской Федерации является содействие развитию экономики страны в целом и ее отдельных отраслей. При этом категорически не допускаются ни в какой сфере какие-либо ущемления или нанесение ущерба интересам страны, общества, отдельных российских граждан;

руководствуясь необходимостью срочного наведения порядка в сфере миграции, создать федеральный орган исполнительной власти — Министерство миграционной политики;

прекратить массовую выдачу российского гражданства мигрантам. Провести государственную ревизию предоставления российского гражданства во всех субъектах РФ (кроме ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей) за период с 2014 года — аннулировать его во всех случаях незаконной выдачи;

законодательно установить, что норма о лишении российского гражданства, в случае обнаружения факта его неправомерного приобретения, применяется независимо от срока давности;

российского гражданства должны лишаться родственники лица, лишенного российского гражданства, получившие российское гражданство по упрощенной схеме в связи с родственными отношениями;

мигранты, получившие российское гражданство и ставшие участниками или пособниками тяжких преступлений, навечно лишаются российского гражданства и права посещать Российскую Федерацию после депортации;

иностранный рабочий, совершивший тяжкое преступление, должен быть осужден в соответствии с российским законодательством и отбыть срок наказания на территории России, после чего подлежит депортации. Члены семьи данного гражданина подлежат депортации сразу после вступления в силу судебного решения;

ввести в практику реализации миграционной политики заключение двусторонних соглашений о введении визового режима с государствами — донорами рабочей силы;

установить, что трудовая миграция, направленная на применение неквалифицированного труда, осуществляется исключительно на уровне межгосударственных отношений. При этом государственным заказчиком является Министерство миграционной политики или его представительства в субъектах РФ, контрагентами со стороны государств — доноров рабочей силы выступают также государственные органы;

мигранты не должны направляться в отрасли экономики, имеющие стратегическое значение для национальной безопасности, включая сферы образования, медицины и транспорта;

в Российской Федерации вводится запрет на приобретение огнестрельного, охотничьего оружия для лиц с двойным и множественным гражданством;

частная собственность российских граждан в виде квартир и домов, использованная их владельцами для регистрации и (или) проживания несоразмерного количества иностранных граждан, в судебном порядке должна подлежать изъятию в государственную или муниципальную собственность;

в Российской Федерации не допускается существование территориальных этнических анклавов;

в Российской Федерации признается незаконным существование национальных и территориальных диаспор. Выстраивание общественных отношений, направленных на легитимизацию диаспор, преследуется по закону;

стимулируется предоставление российского гражданства в приоритетном порядке и на льготных условиях российским соотечественникам».

