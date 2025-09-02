Сотрудники выездного сервиса ВТБ проходят в день путь леопарда

Специалисты выездного сервиса ВТБ в среднем проходят пешком и проезжают от 15 до 60 километров в день, чтобы обслужить до 15 клиентов. Такое же расстояние могут преодолевать дальневосточные леопарды. Соответствующими данными поделился банк в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

В удаленных районах Дальнего Востока маршруты специалистов выездного канала достигают 150 километров. Для перемещения они используют автомобили, общественный транспорт, велосипеды, самокаты, а также авиаперелеты.

Отмечается, что благодаря такой логистике сотрудники доставляют финансовые продукты в некоторых больших городах региона за час, а в самые отдаленные пункты — до пяти дней.

Сказано, что леопарды также способны ежедневно преодолевать большие расстояния. В среднем их ежедневный маршрут составляет 15 километров в день.

Однако в 2023 году камера в национальном парке «Земля леопарда» зафиксировала рекордный дневной переход леопарда Герды — 56 километров. При этом хищник может развивать скорость до 60 км/ч и прыгать на 5,7 метра в длину.

На данный момент банк — участник программы «Хранители леопарда» дирекции заповедников «Земля леопарда». Он опекает семью больших кошек: мать и ее троих котят. Банк в преддверии ВЭФ запускает имиджевую кампанию «Время быть заметным», чтобы привлечь внимание к возвращению исчезающих видов на карту будущего. В России осталось около 120 дальневосточных леопардов — самых редких больших кошек планеты.