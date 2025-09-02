Синоптики рассказали о наступлении «бабьего лета»

В формирование погоды вмешается гребень скандинавского антициклона. Надвигаясь с севера, он сделает облака менее плотными и до минимума понизит вероятность дождей, что благоприятно скажется на температуре, и показания термометров вернутся в рамки климатической нормы — ожидается +18…+20°. В четверг влияние антициклона на погоду станет более заметным — в облаках появится больше прояснений и температурный фон местами превысит 20-градусную отметку, что уже немного выше нормы. Неделя финиширует солнечной, сухой и теплой погодой, с температурой около +21…+23°.

Синоптики рассказали о наступлении «бабьего лета». Об этом написал метеоролог Михаил Леус.

По его словам, в среду синоптическая ситуация в центральных областях Европейской России начнет меняться.

В формирование погоды вмешается гребень скандинавского антициклона. Надвигаясь с севера, он сделает облака менее плотными и до минимума понизит вероятность дождей, что благоприятно скажется на температуре, и показания термометров вернутся в рамки климатической нормы — ожидается +18…+20°.

В четверг влияние антициклона на погоду станет более заметным — в облаках появится больше прояснений и температурный фон местами превысит 20-градусную отметку, что уже немного выше нормы.

Неделя финиширует солнечной, сухой и теплой погодой, с температурой около +21…+23°.