Рязанка организовала в своей квартире наркопритон. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Установлено, что женщина предоставляла свое жилище знакомым для употребления запрещенных веществ, в том числе совместного. Также она снабжала своих гостей всеми необходимыми приспособлениями и старалась скрыть свое преступление от соседей и полиции.
Правоохранители пресекли незаконную деятельность.
Злоумышленницу признали виновной по ч. 1 ст. 232 УК РФ (систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств). Ей назначили наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.