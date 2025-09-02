Рязанцы рассказали, во сколько обошлись сборы детей в школу
Отмечается, что 49% отпрошенных потратили на подготовку ребенка к школе от 10 до 20 тысяч рублей. Еще 21% выделяют 21-30 тысяч, 16% укладываются в бюджет до 10 тысяч, а 13% расходуют более 30 тысяч рублей.
Рязанцы рассказали, во сколько обошлись сборы детей в школу. Об этом сообщает сервис HH.RU.
