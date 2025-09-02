Рязань
Рязанца осудили за проникновение в квартиру и кражу почти на 3 млн рублей
Рязанца осудили за проникновение в квартиру и кражу почти на 3 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Известно, что 48-летний мужчина в декабре 2023 года высверлил замок в двери потерпевшей и похитил из жилища украшения и ценности на общую сумму более 2 млн 924 тыс. рублей, также забрал 60 тысяч рублей.

Часть ювелирных изделий вернули владелице.

Злоумышленника осудили за кражу имущества с незаконным проникновением в жилище (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Он признал вину и раскаялся.

Суд назначил рязанцу наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.