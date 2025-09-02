Российские военные освободили Федоровку в ДНР
Населенный пункт взяли под контроль подразделения «Южной» группировки российских войск. По данным Минобороны, ВСУ потеряли свыше 205 военнослужащих, две боевые бронемашины западного производства, семь автомобилей и артиллерийское орудие. Кроме того, уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, склады боеприпасов и материальных средств.
