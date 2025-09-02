Прокуратура помогла восстановить права рязанского инвалида

Житель Сапожсковского района не согласился с актом комиссии райадминистрации, которая проверяла его жилье на предмет возможности адаптации под индивидуальную программу реабилитации пациента. Здание является объектом культурного наследия. Специалисты указали на невозможность проведения работ с вмешательством в конструктивные элементы. Отмечается, что в акте и заключении не были указаны основания принятых решений и оценка возможности приспособления жилья для нужд инвалида. Также не были приведены выводы о необходимости реконструкции или капремонта для обеспечения доступности.

Прокуратура помогла восстановить права рязанского инвалида. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуратура потребовала провести полное обследование здания для возможности адаптации его под заявителя.