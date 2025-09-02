Партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» утвердила предвыборную программу в Рязанской области

Партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» утвердила предвыборную программу на выборах в Рязанской области. Во вторник, 2 сентября, с документом ознакомилась редакция РЗН. Инфо.
«Программа регионального отделения Политической партии „НОВЫЕ ЛЮДИ“ в Рязанской области
НАШИ ЦЕЛИ:
- В политике — добиться политического разнообразия, внедрить выборность и конкурентность на всех уровнях; сделать сообщества полноправными участниками диалога с властью.
- В экономике — освободить предпринимателей от ограничений, силового и налогового давления; сократить долю государства; увеличить доходы людей.
- В безопасности — вернуть полицию и спецслужбы к их главной задаче — защите граждан; отказаться от политики контроля, цензуры и блокировок; вернуть свободу слова, мнений и собраний; прекратить репрессии против инакомыслящих.
- В здравоохранении — перейти от медицины, обслуживающей интересы фармацевтических корпораций, к реальному здравоохранению, которое позволит людям меньше болеть.
- В образовании и науке — снизить бюрократическое давление на педагогов; обучать предпринимательству, навыкам цифровой коммуникации и обращению с современными медиа.
- В экологии — развивать и использовать новейшие природоохранные технологии для защиты окружающей среды.
ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО. Новая политическая культура. Новые модели демократии. Обеспечить конкурентность.
Политическая сфера не должна быть корпорацией для своих. Необходимо не на словах, а на деле обеспечить в стране реализацию всеобщего избирательного права. Сделать политику конкурентной.
- Вернуть прямые выборы. Губернаторов и мэров избирать только прямым голосованием граждан.
- Отменить барьеры. Допустить к участию в выборах не только партии, но и общественные организации; отменить муниципальный фильтр на выборах губернаторов; снизить барьер прохождения в Государственную думу с 5% до 1%.
- Провести децентрализацию. Вертикаль стремится к тому, чтобы все решения принимались в центре, оставляя на местах минимум инициативы. Это убивает в системе все живое, чиновники в регионах сидят и ждут распоряжений сверху.
- Вернуть деньги и полномочия регионам. Сейчас все налоги распределяются так: 75% передают в федеральный бюджет, 25% оставляют регионам. А должно быть наоборот: 25% передаются в федеральный бюджет, 75% остаются в регионе.
- Проводить микрореферендумы по ключевым вопросам. Все важные решения региональные власти должны принимать на основе результатов местных референдумов.
ЭКОНОМИКА. Новая экономическая политика — двигатель роста доходов. Увеличить доходы.
Уровень жизни людей — главный критерий оценки состояния дел в государстве. Предлагаем ряд кардинальных мер, направленных на увеличение доходов людей.
- Совершить налоговый маневр. Сегодня совокупная ставка налогообложения в России — 46,2%. Предлагаем ввести для предприятий единый налог с оборота, отменив НДС, налог на прибыль и страховые отчисления. В первый год ставка налога составит 7%. Затем каждый год будем уменьшать ее на 0,5%, сократив налог до 5%.
- Повысить зарплаты. Предлагаем заключить новый общественный договор: получив прозрачные и выгодные условия, бизнес берет на себя обязательства по выходу из тени и повышению заработной платы сотрудников не менее чем на 20%. Это позволит за пять лет довести среднюю зарплату до 100 тысяч рублей в месяц.
- Ввести налоговые льготы за трудоустройство выпускников. Поощрять предприятия за прием на работу выпускников высших или профессиональных учебных заведений, в первую очередь — по специальности.
- Развивать инновации. Упорядочить государственные инвестиции. Ликвидировать т. н. „институты развития“. Финансировать частные инвестиционные проекты на условиях равного софинансирования: на один частный рубль — один рубль государственных инвестиций.
- Внедрять энергосберегающие технологии. Распространить на всю страну предложенную партией программу „Бережливое ЖКХ“, позволяющую за счет технологий энергосбережения экономить до 25% расходов на „коммуналку“.
- Совершить структурный маневр. Увеличить долю малого и среднего бизнеса в ВВП страны до 50% в течение 10 лет. Малый и средний бизнес — авангард экономики, он мобилен, способен быстро адаптироваться к изменениям.
- Перезагрузить систему госзакупок. Отменить 44-ФЗ, ставящий приоритетом дешевизну услуги в ущерб ее качеству. Новое законодательство, регулирующее госзакупки, должно опираться на формулу цена/качество.
- Избавиться от административного пресса. Душат экономику не только высокие налоги, но и силовой прессинг. Люди боятся много зарабатывать, чтобы у них не отняли бизнес. Если искоренить в стране силовой произвол, эффект для экономического роста будет не меньшим, чем от снижения налогов.
- Не заключать под стражу на этапе следствия обвиняемых в экономических преступлениях. Использовать денежный залог, в крайнем случае — домашний арест.
- За экономические преступления наказывать только экономически. Не лишать свободы предпринимателей за экономические преступления, а наказывать штрафом, превышающим нанесенный ущерб.
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК. Новая свобода. Новая защищенность.
Выбирать руководителей силовых органов. У судей и прокуроров ответственность должна быть перед гражданами, а не перед высоким начальством. Только на этих принципах можно построить систему, которая будет служить закону и людям, не будет прогибаться под звонки „сверху“.
- Обеспечить прозрачность. Сделать правоохранительные органы подотчетными обществу. Взятки, коррупция, сфабрикованные уголовные дела — все это можно победить только с помощью прозрачности.
- Отменить „палочную“ систему. Почему наши правоохранительные органы, по сути, производят преступность, вместо того чтобы бороться с ней? Потому что так устроена система: чем больше преступников ты поймал, тем быстрее делаешь карьеру. А если преступлений нет, значит, ты не работал.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Новая медицина. Новое качество здоровья. Совершенствовать систему профилактики.
Сегодня центром модели управления здоровьем является пациент в статусе „больного человека“. Однако именно своевременная профилактика позволяет добиваться снижения уровня смертности и увеличения продолжительности жизни, ведь гораздо дешевле и эффективнее не вылечить болезнь, а предупредить ее на ранней стадии.
- Ввести материальные стимулы для медработников за снижение количества тяжелых и хронических заболеваний. Дополнить национальный проект „Здравоохранение“ разделом „Профилактика заболеваний“.
- Обеспечить детей здоровым питанием. Принять государственную программу, гарантирующую детям здоровое и безопасное питание в школах и детских садах.
- Повысить качество услуг. Огромные временные затраты на заполнение бесконечных отчетов и формуляров при минимуме на осмотр пациента. Невозможность записаться на прием к узкому специалисту. Это типичная картина для подавляющего большинства медучреждений.
- Увеличить зарплату медработникам. Ввести федеральные оклады для врачей, медицинских сестер и младшего медицинского персонала.
- Обеспечить медработников служебным жильем. Госпрограмма по предоставлению медработникам служебного жилья с правом приватизации на льготных условиях через 10 лет работы по специальности в родном городе/регионе.
ОБРАЗОВАНИЕ Новая школа. Новые университеты. Новые люди.
- Обеспечить учителям достойную оплату труда.
- Увеличить зарплаты учителям, запретить принуждение к сверхнагрузке. Ввести единую федеральную оплату в размере 75 тысяч рублей в месяц за одну педагогическую ставку.
- Отменить бюрократический пресс. Упразднить Рособрнадзор, требующий от образовательных организаций постоянной избыточной отчетности.
- Повысить качество образования, обеспечить разнообразие вариантов обучения.
- Воспитывать самостоятельность, предпринимательское мышление, предпринимательскую грамотность. В школах, колледжах и университетах приоритетными. Сделать программы, развивающие нестандартное мышление, способствующие приобретению практических знаний, развитию самостоятельности.
- Направить ЕГЭ исключительно на интересы детей. ЕГЭ должен быть добровольным и включать в себя несколько попыток. Запретить использовать результаты ЕГЭ для оценки качества работы учителя, школы, региона.
- Внедрять новые формы управления
- Предоставить автономию университетам. Гарантировать самостоятельность в подборе и расстановке кадров, осуществлении учебной, научной и иной деятельности, формировании уклада и традиций.
- Обеспечить качественное школьное питание. Отменить действие закона о госзакупках для школьного питания, приоритетом которого является не качество, а низкий уровень цены. Привлекать к обеспечению питанием местных фермерских хозяйств и экологически чистых производств.
ЭКОЛОГИЯ. Новая среда для жизни. Новое природосбережение. Повышать экологичность городов. Люди живут в грязных мегаполисах, где парки уничтожаются и строятся лишь дома и дороги. Пора реформировать градостроительную политику так, чтобы новые жилые кварталы не были „человейниками“ в чистом поле, а стали зелеными парками и садами.
- Сделать экологию частью градостроительной политики. Возле каждого дома запланировать парки, водоемы, замерять уровень чистоты воздуха. Запретить властям выдавать разрешения на строительство жилья без проектирования на территориях парков и скверов».
Публикация оплачена из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Региональное отделение в Рязанской области политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».