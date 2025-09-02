Партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» утвердила предвыборную программу в Рязанской области

Партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» утвердила предвыборную программу на выборах в Рязанской области. Во вторник, 2 сентября, с документом ознакомилась редакция РЗН. Инфо.

«Программа регионального отделения Политической партии „НОВЫЕ ЛЮДИ“ в Рязанской области

НАШИ ЦЕЛИ:

В политике — добиться политического разнообразия, внедрить выборность и конкурентность на всех уровнях; сделать сообщества полноправными участниками диалога с властью.

В экономике — освободить предпринимателей от ограничений, силового и налогового давления; сократить долю государства; увеличить доходы людей.

В безопасности — вернуть полицию и спецслужбы к их главной задаче — защите граждан; отказаться от политики контроля, цензуры и блокировок; вернуть свободу слова, мнений и собраний; прекратить репрессии против инакомыслящих.

В здравоохранении — перейти от медицины, обслуживающей интересы фармацевтических корпораций, к реальному здравоохранению, которое позволит людям меньше болеть.

В образовании и науке — снизить бюрократическое давление на педагогов; обучать предпринимательству, навыкам цифровой коммуникации и обращению с современными медиа.

В экологии — развивать и использовать новейшие природоохранные технологии для защиты окружающей среды.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО. Новая политическая культура. Новые модели демократии. Обеспечить конкурентность.

Политическая сфера не должна быть корпорацией для своих. Необходимо не на словах, а на деле обеспечить в стране реализацию всеобщего избирательного права. Сделать политику конкурентной.

Вернуть прямые выборы. Губернаторов и мэров избирать только прямым голосованием граждан.

Губернаторов и мэров избирать только прямым голосованием граждан. Отменить барьеры. Допустить к участию в выборах не только партии, но и общественные организации; отменить муниципальный фильтр на выборах губернаторов; снизить барьер прохождения в Государственную думу с 5% до 1%.

Допустить к участию в выборах не только партии, но и общественные организации; отменить муниципальный фильтр на выборах губернаторов; снизить барьер прохождения в Государственную думу с 5% до 1%. Провести децентрализацию. Вертикаль стремится к тому, чтобы все решения принимались в центре, оставляя на местах минимум инициативы. Это убивает в системе все живое, чиновники в регионах сидят и ждут распоряжений сверху.

Вертикаль стремится к тому, чтобы все решения принимались в центре, оставляя на местах минимум инициативы. Это убивает в системе все живое, чиновники в регионах сидят и ждут распоряжений сверху. Вернуть деньги и полномочия регионам. Сейчас все налоги распределяются так: 75% передают в федеральный бюджет, 25% оставляют регионам. А должно быть наоборот: 25% передаются в федеральный бюджет, 75% остаются в регионе.

Сейчас все налоги распределяются так: 75% передают в федеральный бюджет, 25% оставляют регионам. А должно быть наоборот: 25% передаются в федеральный бюджет, 75% остаются в регионе. Проводить микрореферендумы по ключевым вопросам. Все важные решения региональные власти должны принимать на основе результатов местных референдумов.

ЭКОНОМИКА. Новая экономическая политика — двигатель роста доходов. Увеличить доходы.

Уровень жизни людей — главный критерий оценки состояния дел в государстве. Предлагаем ряд кардинальных мер, направленных на увеличение доходов людей.

Совершить налоговый маневр. Сегодня совокупная ставка налогообложения в России — 46,2%. Предлагаем ввести для предприятий единый налог с оборота, отменив НДС, налог на прибыль и страховые отчисления. В первый год ставка налога составит 7%. Затем каждый год будем уменьшать ее на 0,5%, сократив налог до 5%.

Сегодня совокупная ставка налогообложения в России — 46,2%. Предлагаем ввести для предприятий единый налог с оборота, отменив НДС, налог на прибыль и страховые отчисления. В первый год ставка налога составит 7%. Затем каждый год будем уменьшать ее на 0,5%, сократив налог до 5%. Повысить зарплаты. Предлагаем заключить новый общественный договор: получив прозрачные и выгодные условия, бизнес берет на себя обязательства по выходу из тени и повышению заработной платы сотрудников не менее чем на 20%. Это позволит за пять лет довести среднюю зарплату до 100 тысяч рублей в месяц.

Предлагаем заключить новый общественный договор: получив прозрачные и выгодные условия, бизнес берет на себя обязательства по выходу из тени и повышению заработной платы сотрудников не менее чем на 20%. Это позволит за пять лет довести среднюю зарплату до 100 тысяч рублей в месяц. Ввести налоговые льготы за трудоустройство выпускников. Поощрять предприятия за прием на работу выпускников высших или профессиональных учебных заведений, в первую очередь — по специальности.

Поощрять предприятия за прием на работу выпускников высших или профессиональных учебных заведений, в первую очередь — по специальности. Развивать инновации. Упорядочить государственные инвестиции. Ликвидировать т. н. „институты развития“. Финансировать частные инвестиционные проекты на условиях равного софинансирования: на один частный рубль — один рубль государственных инвестиций.

Упорядочить государственные инвестиции. Ликвидировать т. н. „институты развития“. Финансировать частные инвестиционные проекты на условиях равного софинансирования: на один частный рубль — один рубль государственных инвестиций. Внедрять энергосберегающие технологии. Распространить на всю страну предложенную партией программу „Бережливое ЖКХ“, позволяющую за счет технологий энергосбережения экономить до 25% расходов на „коммуналку“.

Распространить на всю страну предложенную партией программу „Бережливое ЖКХ“, позволяющую за счет технологий энергосбережения экономить до 25% расходов на „коммуналку“. Совершить структурный маневр. Увеличить долю малого и среднего бизнеса в ВВП страны до 50% в течение 10 лет. Малый и средний бизнес — авангард экономики, он мобилен, способен быстро адаптироваться к изменениям.

Увеличить долю малого и среднего бизнеса в ВВП страны до 50% в течение 10 лет. Малый и средний бизнес — авангард экономики, он мобилен, способен быстро адаптироваться к изменениям. Перезагрузить систему госзакупок. Отменить 44-ФЗ, ставящий приоритетом дешевизну услуги в ущерб ее качеству. Новое законодательство, регулирующее госзакупки, должно опираться на формулу цена/качество.

Отменить 44-ФЗ, ставящий приоритетом дешевизну услуги в ущерб ее качеству. Новое законодательство, регулирующее госзакупки, должно опираться на формулу цена/качество. Избавиться от административного пресса. Душат экономику не только высокие налоги, но и силовой прессинг. Люди боятся много зарабатывать, чтобы у них не отняли бизнес. Если искоренить в стране силовой произвол, эффект для экономического роста будет не меньшим, чем от снижения налогов.

Душат экономику не только высокие налоги, но и силовой прессинг. Люди боятся много зарабатывать, чтобы у них не отняли бизнес. Если искоренить в стране силовой произвол, эффект для экономического роста будет не меньшим, чем от снижения налогов. Не заключать под стражу на этапе следствия обвиняемых в экономических преступлениях. Использовать денежный залог, в крайнем случае — домашний арест.

Использовать денежный залог, в крайнем случае — домашний арест. За экономические преступления наказывать только экономически. Не лишать свободы предпринимателей за экономические преступления, а наказывать штрафом, превышающим нанесенный ущерб.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК. Новая свобода. Новая защищенность.

Выбирать руководителей силовых органов. У судей и прокуроров ответственность должна быть перед гражданами, а не перед высоким начальством. Только на этих принципах можно построить систему, которая будет служить закону и людям, не будет прогибаться под звонки „сверху“.

Обеспечить прозрачность. Сделать правоохранительные органы подотчетными обществу. Взятки, коррупция, сфабрикованные уголовные дела — все это можно победить только с помощью прозрачности.

Сделать правоохранительные органы подотчетными обществу. Взятки, коррупция, сфабрикованные уголовные дела — все это можно победить только с помощью прозрачности. Отменить „палочную“ систему. Почему наши правоохранительные органы, по сути, производят преступность, вместо того чтобы бороться с ней? Потому что так устроена система: чем больше преступников ты поймал, тем быстрее делаешь карьеру. А если преступлений нет, значит, ты не работал.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Новая медицина. Новое качество здоровья. Совершенствовать систему профилактики.

Сегодня центром модели управления здоровьем является пациент в статусе „больного человека“. Однако именно своевременная профилактика позволяет добиваться снижения уровня смертности и увеличения продолжительности жизни, ведь гораздо дешевле и эффективнее не вылечить болезнь, а предупредить ее на ранней стадии.

Ввести материальные стимулы для медработников за снижение количества тяжелых и хронических заболеваний. Дополнить национальный проект „Здравоохранение“ разделом „Профилактика заболеваний“.

Дополнить национальный проект „Здравоохранение“ разделом „Профилактика заболеваний“. Обеспечить детей здоровым питанием . Принять государственную программу, гарантирующую детям здоровое и безопасное питание в школах и детских садах.

. Принять государственную программу, гарантирующую детям здоровое и безопасное питание в школах и детских садах. Повысить качество услуг. Огромные временные затраты на заполнение бесконечных отчетов и формуляров при минимуме на осмотр пациента. Невозможность записаться на прием к узкому специалисту. Это типичная картина для подавляющего большинства медучреждений.

Огромные временные затраты на заполнение бесконечных отчетов и формуляров при минимуме на осмотр пациента. Невозможность записаться на прием к узкому специалисту. Это типичная картина для подавляющего большинства медучреждений. Увеличить зарплату медработникам. Ввести федеральные оклады для врачей, медицинских сестер и младшего медицинского персонала.

Ввести федеральные оклады для врачей, медицинских сестер и младшего медицинского персонала. Обеспечить медработников служебным жильем. Госпрограмма по предоставлению медработникам служебного жилья с правом приватизации на льготных условиях через 10 лет работы по специальности в родном городе/регионе.

ОБРАЗОВАНИЕ Новая школа. Новые университеты. Новые люди.

Обеспечить учителям достойную оплату труда.

Увеличить зарплаты учителям, запретить принуждение к сверхнагрузке. Ввести единую федеральную оплату в размере 75 тысяч рублей в месяц за одну педагогическую ставку.

Ввести единую федеральную оплату в размере 75 тысяч рублей в месяц за одну педагогическую ставку. Отменить бюрократический пресс. Упразднить Рособрнадзор, требующий от образовательных организаций постоянной избыточной отчетности.

Упразднить Рособрнадзор, требующий от образовательных организаций постоянной избыточной отчетности. Повысить качество образования, обеспечить разнообразие вариантов обучения.

Воспитывать самостоятельность, предпринимательское мышление, предпринимательскую грамотность. В школах, колледжах и университетах приоритетными. Сделать программы, развивающие нестандартное мышление, способствующие приобретению практических знаний, развитию самостоятельности.

В школах, колледжах и университетах приоритетными. Сделать программы, развивающие нестандартное мышление, способствующие приобретению практических знаний, развитию самостоятельности. Направить ЕГЭ исключительно на интересы детей. ЕГЭ должен быть добровольным и включать в себя несколько попыток. Запретить использовать результаты ЕГЭ для оценки качества работы учителя, школы, региона.

должен быть добровольным и включать в себя несколько попыток. Запретить использовать результаты ЕГЭ для оценки качества работы учителя, школы, региона. Внедрять новые формы управления

Предоставить автономию университетам. Гарантировать самостоятельность в подборе и расстановке кадров, осуществлении учебной, научной и иной деятельности, формировании уклада и традиций.

Гарантировать самостоятельность в подборе и расстановке кадров, осуществлении учебной, научной и иной деятельности, формировании уклада и традиций. Обеспечить качественное школьное питание. Отменить действие закона о госзакупках для школьного питания, приоритетом которого является не качество, а низкий уровень цены. Привлекать к обеспечению питанием местных фермерских хозяйств и экологически чистых производств.

ЭКОЛОГИЯ. Новая среда для жизни. Новое природосбережение. Повышать экологичность городов. Люди живут в грязных мегаполисах, где парки уничтожаются и строятся лишь дома и дороги. Пора реформировать градостроительную политику так, чтобы новые жилые кварталы не были „человейниками“ в чистом поле, а стали зелеными парками и садами.

Сделать экологию частью градостроительной политики. Возле каждого дома запланировать парки, водоемы, замерять уровень чистоты воздуха. Запретить властям выдавать разрешения на строительство жилья без проектирования на территориях парков и скверов».

