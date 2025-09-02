Объявленный в федеральный розыск мужчина помог рязанке по хозяйству и обокрал ее

Рязань
Список уличных туалетов в Рязани
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
Отмечается, что в Шумашь недавно приехал мужчина и представился Алексеем. Он ходил по домам и предлагал помощь по хозяйству за небольшую плату. Недавно потерпевшая приглашала мужчину поработать на огороде. Полицейские выяснили, что приезжий имел судимость за фальшивомонетничество, а недавно его объявила полиция Московской области в федеральный розыск за совершение разбойного нападения. Мужчина скрывался и недалеко от Шумаши устроил себе ночлег, в селе подрабатывал и воровал. Он познакомился с потерпевшей, помог ей на огороде, а затем украл 30 тысяч рублей.

Объявленный в федеральный розыск мужчина помог жительнице села Шумашь Рязанского района по хозяйству и обокрал ее. Об этом 2 августа сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что в Шумашь недавно приехал мужчина и представился Алексеем. Он ходил по домам и предлагал помощь по хозяйству за небольшую плату. Недавно потерпевшая приглашала мужчину поработать на огороде.

Полицейские выяснили, что приезжий имел судимость за фальшивомонетничество, а недавно его объявила полиция Московской области в федеральный розыск за совершение разбойного нападения.

Мужчина скрывался и недалеко от Шумаши устроил себе ночлег, в селе подрабатывал и воровал.

Он познакомился с потерпевшей, помог ей на огороде, а затем заметил, что в шкафу у женщины лежат деньги. Через пару дней злоумышленник проник в дом и похитил 30 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Фигуранта заключили под стражу.