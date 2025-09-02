На Земле началась магнитная буря
По данным ученых, геомагнитная буря пока развивается по «мягкому сценарию». Она началась около полуночи. К середине дня ожидается, что магнитная буря достигнет уровня G3. Согласно прогнозу, событие с небольшими перерывами продлится до среды, 3 сентября.
