На улице Новоселов почти завершили капремонт магистральных трубопроводов
На улице Новоселов завершаются масштабные работы по капитальному ремонту магистральных трубопроводов. Об это сообщила пресс-служба «МУП РМПТС». Обновление участка протяженностью около тысячи метров, проложенного почти полвека назад, стало необходимым шагом для устранения постоянных проблем с водоснабжением. Вчера возобновили подачу горячей воды для жителей близлежащих домов. Работы выполнены в срок, и подрядчик приступает к заключительному этапу — благоустройству территории и восстановлению асфальтового покрытия. Теперь новый участок теплосетей обеспечит стабильное и качественное отопление, а также горячее водоснабжение для жителей города.
Фото: МУП РМПТС