На Солотчинском мосту в Рязани заметили коров

Кадры сделаны во вторник, 2 сентября. На них животные двигались по проезжей части. «На Солотчинском мосту сегодня ранним утром не было пробок, но зато были замечены другие участники дорожного движения», — говорится в сообщении.