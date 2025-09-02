На Солотчинском мосту в Рязани заметили коров
Кадры сделаны во вторник, 2 сентября. На них животные двигались по проезжей части. «На Солотчинском мосту сегодня ранним утром не было пробок, но зато были замечены другие участники дорожного движения», — говорится в сообщении.
