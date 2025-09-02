Рязань
На 11 улицах Рязани отключили холодную воду
Отмечается, что ресурса не будет до 17:00.

На 11 улицах Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщает «Водоканал».

Отмечается, что ресурса не будет до 17:00 по следующим адресам:

  • ул. Зубковой 30, 30 В, 30б, 31, 31а, 30 стр 1 ЦТП № 32, 29 корп.1, 30 корп.2, 30 корп.3, 30корп. 2, 31 корп.1, 31 корп.2, 33;
  • ул. Советской Армии 5, 5 (МБУДО ЦДТ Октябрьский);
  • ул. Новоселов 50, 50 корп.1, 50 корп.2, 54, 54 корп.1, 54 корп.2, 56 корп.1, 58, 58 корп.1, 58 корп.2, 58 корп.3, 58 корп.4, 58 корп.5, 58 корп.6, 60, 56, 50 к 3, 58В;
  • 2-й Школьный переулок 1;
  • Первомайский проспект 60 корп.1, 64, 64 корп.1, 64 корп.2, 64 корп.3, 66 корп.1, 66 корп.2, 62 корп.1;
  • Театральная площадь 1, 3, 5, 7 (ЦТП);
  • Урицкого 10/70, 12, 14, 14 корп.1, 14 корп.2, 14 корп.3, 16, 16 корп.1, 16 корп.2, 17, 18, 18 корп.1, 19, 20, 20 корп.1, 20 корп.2, 20 корп.3, 21, 22, 23, 23а (МБДОУ ЦРР- Детский сад № 2), 24, 25, 27;
  • Циолковского 5 к.1;
  • 3-й проезд Коняева 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32;
  • 4-й проезд Коняева 4, 5, 6, 7/16, 8, 9/11, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21/15, 22/17, 23, 24, 25, 26, 27;
  • 5-й проезд Коняева 2, 2/17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/15, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23.