Мошенники начали обманывать россиян под видом поиска дегустаторов в «Яндекс Еду». Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на МВД РФ.
Аферисты размещают вакансии с оплатой в 5 тысяч рублей за день или 1,5 тысячи за заказ. Среди обязанностей в объявлении указывают заказ еды из ближайшего ресторана, оценку блюд и отчет.
«При переходе по ссылкам инициируется бесконечная череда подписок на закрытые группы и тг-боты, распространяющие фишинг, рекламирующие мошеннические проекты и онлайн-казино», — говорится в сообщении.