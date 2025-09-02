Депутат Гурулев возмутился дополнительным досмотром военнослужащих в аэропортах

Депутат Госдумы Андрей Гурулев выразил недовольство по поводу дополнительного досмотра военнослужащих в аэропорту Шереметьево. Об этом пишет «Абзац».
Он поделился случаем, когда после прохождения рамки и первичного осмотра мужчину вновь попросили пройти контроль отдельно от других пассажиров.
По словам Гурулева, старшая смены не смогла предоставить ясных объяснений, а другой сотрудник аэропорта сообщил, что военнослужащие проходят контроль отдельно из-за риска пронести опасные предметы, такие как гранаты или патроны. Депутат подчеркнул, что все рамки и датчики не показали подозрительной активности, и выразил возмущение тем, что к людям в военной форме применяется такое отношение.
Гурулев отметил, что в аэропорту Домодедово военнослужащие получают более уважительное отношение, размещаясь в бизнес-зале и получая качественные услуги. Он планирует направить отчет о произошедшем в компетентные органы для выяснения причин подобных инцидентов.