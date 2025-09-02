Более тысячи рязанских семей направили маткапитал на обучение детей

Отмечается, что это второе по популярности направление использования выплат после улучшения жилищных условий. В отделении СФР напомнили, что средства маткапитала можно направить на образование детей любого возраста. Оплатить детский сад, школу, колледж или ВУЗ — как государственные, так и частные. Также средствами можно воспользоваться для оплаты кружков, секций, курсов (например, вождения), услуг репетитора. Дополнительно можно оплатить проживание студента в общежитии во время учебы.

