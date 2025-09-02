Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 02
16°
Срд, 03
19°
Чтв, 04
21°
ЦБ USD 80.59 0.16 03/09
ЦБ EUR 93.84 -0.54 03/09
Нал. USD 80.40 / 81.15 02/09 17:55
Нал. EUR 93.88 / 95.05 02/09 17:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
3 237
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
4 242
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
28 августа 12:07
1 379
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
5 067
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Банк России спрогнозировал снижение ключевой ставки до 10,5% в 2026 году
Банк России представил прогноз по ключевой ставке на 2026 год, согласно которому она может снизиться до 10,5% при реализации «дезинфляционного» сценария и инфляции на уровне 4%, пишет РБК. Этот сценарий предполагает активное освоение инвестиций, что приведет к расширению предложения и ускорению роста инвестиций в основной капитал. В случае успешного выполнения данного сценария, ключевая ставка в 2027 году может вернуться в нейтральный диапазон 7,5-8,5%, где она останется и в дальнейшем. Однако в базовом сценарии, который учитывает сохранение санкций и возможное их ужесточение, ожидается, что средняя ключевая ставка в 2026 году составит 12-13%.

Банк России представил прогноз по ключевой ставке на 2026 год, согласно которому она может снизиться до 10,5% при реализации «дезинфляционного» сценария и инфляции на уровне 4%. Об это пишет РБК.

Этот сценарий предполагает активное освоение инвестиций, что приведет к расширению предложения и ускорению роста инвестиций в основной капитал.

В случае успешного выполнения данного сценария, ключевая ставка в 2027 году может вернуться в нейтральный диапазон 7,5-8,5%, где она останется и в дальнейшем. Однако в базовом сценарии, который учитывает сохранение санкций и возможное их ужесточение, ожидается, что средняя ключевая ставка в 2026 году составит 12-13%.

Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин отметил, что в 2027 и 2028 годах ставка также может опуститься до 7,5-8,5%.