Банк России спрогнозировал снижение ключевой ставки до 10,5% в 2026 году

Банк России представил прогноз по ключевой ставке на 2026 год, согласно которому она может снизиться до 10,5% при реализации «дезинфляционного» сценария и инфляции на уровне 4%, пишет РБК. Этот сценарий предполагает активное освоение инвестиций, что приведет к расширению предложения и ускорению роста инвестиций в основной капитал. В случае успешного выполнения данного сценария, ключевая ставка в 2027 году может вернуться в нейтральный диапазон 7,5-8,5%, где она останется и в дальнейшем. Однако в базовом сценарии, который учитывает сохранение санкций и возможное их ужесточение, ожидается, что средняя ключевая ставка в 2026 году составит 12-13%.

Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин отметил, что в 2027 и 2028 годах ставка также может опуститься до 7,5-8,5%.