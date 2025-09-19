Житель соседнего региона обокрал рязанскую микрофинансовую организацию

В полицию обратился руководитель компании и сообщил, что из кассы пропали 115 тысяч 900 рублей. Выяснилось, что одного из сотрудников недавно направили в Рязанскую область в командировку. 19-летнего молодого человека проверили и установили его причастность к краже. Злоумышленника задержали. По предварительной информации, он хотел заработать на ставках и вернуть деньги, но проиграл. В отношении работника возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 160 УК РФ, ему грозит до 2 лет лишения свободы.

